Öğretmen il dışı tayin başvurusu başladı mı? MEBBİS Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır?
MEB, 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Öğretmen il dışı tayin başvurusu başladı mı? MEBBİS Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen il dışı tayin başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. 2022 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kontenjanları da MEB tarafından açıklandı
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
MEB, 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne Bağlı yer Değişikliği Başvurularının başladığını açıkladı.
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar sürecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler, il dışı atama başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden yapabilir.
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