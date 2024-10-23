Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:34

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:34

BESYO 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman, sorusu ilk yerleştirmelerde yükseköğrenim programlarına kayıt hakkı kazanamayan adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO tercih sonuçları ilan edildi. Peki, BESYO ek tercihler ne zaman yapılacak? BESYO tercih kılavuzu yayınlandı mı?

BESYO EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2024 BESYO ek tercih tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. BESYO üniversite kayıtları 21 Ekim tarihinde tamamlandı. Açık kalan kontenjanlar belirlendikten sonra BESYO ek tercih süreci ile beraber ÖSYM tarafından 2. yerleştirme kılavuzu da yayınlanacak.

BESYO 2. yerleştirme başvuruları başladığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BESYO 2. TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.

Ek yerleştirmede yer alan programları merkezî yerleştirmedeki en düşük puanlarına bakılmaksızın puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.