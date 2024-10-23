Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:02

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:02

Her yıl olduğu gibi, ünlü markalar 2024 Black Friday döneminde de özel indirimlerle müşterilerine büyük avantajlar sunacak. Peki, Black Friday ne zaman? 2024 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.