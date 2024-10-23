Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında kendi sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Oscar Hiljemark'ın ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI SAAT KAÇTA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak.
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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