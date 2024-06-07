Bilecik’teki Kuran kursu kapanış töreninde 4-6 yaş çocuklara türban ve takke takıldı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

İktidarın laik eğitimi hedef alan eğitim politikalarına ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Bir yandan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşıyor. Öte yandan ise imam hatip lise ve ortaokullarının sayısı da artıyor. ÖNDER İmam Hatip Mezunları Derneği’nin 2021-2023 yıllarını kapsayan faaliyet raporu da imam hatip liselerindeki artışı gözler önünde serdi. Rapora göre Türkiye’deki 32 bin 702 ortaokul ve lisenin 4 bin 413 tanesi imam hatip olarak faaliyet gösteriyor. İmam hatip lisesi öğrencilerinin tüm liseli öğrenciler içindeki oranı 2016 yılında zirve yaptı. Buna göre imam hatip okullarının tüm okullar içindeki oranı yüzde 13.49. Derneğin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı rapora göre 2007 yılında öğrencilerin yalnızca yüzde 3.97’si imam hatip öğrencisiyken bugün bu oran yüzde 10.34’e çıktı.