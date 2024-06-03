Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı yapıldı... Yüz binlerce öğrenci bu yıl da seçeneksiz: Ya meslek lisesi ya da imam hatip

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı dün 973 yurtiçi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurtdışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapıldı. Sınava bir milyona yakın öğrenci girdi. İki oturum halinde yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler, sözel alandan 50 soruyu 75 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Sayısal alandan oluşan ikinci oturumda öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre verildi. Sonuçlar 28 Haziran’da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

LGS’ye giren öğrencilerin sadece yüzde 20’si sınavla kayıt yapan liselere yerleşebilecek. Kalanlar yerel yerleştirmeyle kayıt olacak. Yeni müfredattan kaçmak isteyen veliler, özel okullara yönelecek ancak yüksek eğitim ücretleri nedeniyle büyük çoğunluk için bu neredeyse olanaksız olacak. Yüz binlerce öğrenci için sadece iki seçenek kalacak: Meslek ve imam hatip liseleri.

ÇELDİRİCİLER GERİ GELDİ!

Sınava giren öğrenciler, sayısal bölümü daha zor bulurken soruları değerlendiren öğretmenler de fen bilimleri ve matematik bölümünde eleyici, zor sorular bulunduğunu söyledi.

Oğuzkaan Koleji eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz, 2024 LGS’nin son yılların en farklı sınavı olarak hazırlandığını belirterek “Hemen her branşta öğrencilerin kolaylıkla çözeceği soruların sayısı artırılmış. Anlama, yorumlama, çıkarım yapma gerektiren soruların sayısı azaltılmış, daha çok bilgi ve kavram gerektiren soru sorulmuş. Genel olarak her branştan zorlayıcı 2-3 soru sorulmuş. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi soruları geçen yıllara göre öğrencileri daha çok zorlayacak sorulardan oluşmuş. Test ortalamaları yükselir ancak bazı branşlarda geçen yıla göre zorlayıcı sorular olması nedeniyle tam yapabilecek öğrenci sayısı hakkında konuşmak zor. Yerleştirme konusunda zorluk yaşanacaktır” dedi.

Yılmaz’ın matematik ve fen bilimleri soruları yorumu da şöyle:

“Matematikte ortanın üstü soru sayısı daha fazla ve geçen sene eleyici soru yok iken bu sene 1 tane çok zor, 4 ya da 5 tane de zor diyebileceğimiz soru bulunuyor. Fen bilimlerinde kesin olarak hatalı diyeceğimiz soru yok ama A kitapçığı 13. soruda geçen ‘İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları eşittir’ cümlesi kafa karıştırıcı olmuştur. Okuduğunu iyi anlamayı gerektiren bu soru çoğu öğrenciler tarafından yanlış anlaşılmaya açık olmuştur.A kitapçığına göre 12 ve 13. sorular, özellikle de 13. soru, ifadenin yanlış anlaşılmasından ötürü çok sayıda öğrenciyi eleyecektir.”

MATEMATİK VE TÜRKÇE BELİRLEYİCİ OLACAK

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ,“Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmış. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmakta. Bu nedenle Türkçe dersi sorularının geçen yıla göre çok daha zorlayıcı tarzda sorulduğu görülüyor. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilir. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular vardı. Tüm ünitelerden soru sorulmuş. Orta zorlukta bir sınav oldu” dedi.

SEÇİCİ SORULAR

Bilfen Ortaokulları matematik bölüm başkanı Özer Ataç, “LGS’de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorulara dikkat çekti. Özellikle “çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık” başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacaktır” dedi.

Fen bilimleri bölüm başkanı Neslihan Saçal da sınavda, önceki LGS sorularına kıyasla öncüllü soruların sayısında artış olmasının, fen okuryazarlığı yüksek olan öğrencileri avantajlı hâle getirdiğini belirtti.

