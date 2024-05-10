Bilgisayar mühendisleri: 'Diplomalarımızın değersizleştirilmesi, kabul edilemez'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 18:17

Güncelleme: 10.05.2024 - 18:17

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı tarafından yapılan "yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program ve bölümler açılacağı" açıklamasına tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bu kararı, '1 Milyon Yazılımcı Projesi' ve diğer sertifika programları ile meslek alanımızın parçalanması ve değersizleştirilmesi, gençlerimizin boş hayallerle oyalanması ve bilişim sektöründeki işsizliğin gizlenmesi çabalarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. Açılacak yeni program ve bölümlerle ne bilişim sektörümüzün nitelikli personel açığı giderilecek, ne katma değeri yüksek ileri teknoloji üretimi artacak ne de gençlerimizin istihdam sorununa çare olunacaktır" denildi. Açıklamada bilgisayar mühendislerinin talepleri şöyle sıralandı: