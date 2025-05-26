Bilim Kuşağı Atölyelerine katılan öğrenciler de öğretmenler de mutlu: 'Bilimle tanışıyoruz'

“Tekno Sandalye” projesi ise tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için geliştirilmiş.

Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle çocukların erken yaşta deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarına, bilim ve teknolojiye duydukları ilgi ve merak duygularının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesinin nasıl uygulandığını görmek üzere Haliç İlkokulu’ndayız. Atölyelere katılan 3. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri projeleri hayret ve takdirle izliyor ve sunumlarını dinliyoruz.

“Akıllı Kedi Evi”nin tasarımcıları Muhammed Emin Şahin, Eymen Yavuz Demirci, Muhammed Ertuğrul Çelik ve Yiğit Ömer Durak, sokak kedilerinin soğukta üşümesini, sokaklara bırakılan mamaların ıslanmasını, bayatlamasını dert etmişler ve tüm bu sorunlara çözüm bulmuşlar.

Uhud Macit, Muhammed Ömer Köleci ve Ömer Asaf Ceylan, doğal enerji kaynaklarını etkin şekilde kullanabilen sistemler geliştirmeyi istemiş ve başarmışlar.

HEDEF 750 BİN ÇOCUK

Erva Çabukol, Ali Asaf Tokaç ve Muhammed Enis Öz, engelli, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin yaz sıcağında dış ortamda daha konforlu vakit geçirmesi için otonom hareket edebilen, tente ve fan sistemiyle desteklenmiş bir tekerlekli sandalye prototipi geliştirmiş.

Bu okulda bir süre gözlemleme fırsatını bulduğumuz atölyelerde, öğrencilerin bilim gönüllüsü gençler eşliğinde çalıştıkları projelerden bazılarının adları “Deprem Uyarı Sistemi”, “Akıllı Güvenlik Sistemi”, “Suların Koruyucusu” ve “Akıllı Dolap Aydınlatması”.

“Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesinde şimdiye kadar deprem bölgesi öncelikli olmak üzere 77 farklı ilde 641 bin 210 çocuğa ulaşıldı. 3 yılda 8-13 yaş arası 750 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor. Proje, bilim eğitimcisi ve bilim gönüllüleri gözetiminde gerçekleştiriliyor. Çocukların rahatlıkla kullanabildikleri bilim setlerinin gönderildiği okullarda gönüllü öğretmenlerin yönlendirmesiyle çocuklar eğlenceli ve öğretici bilim içeriğiyle tanışıyor.

‘UYGULAMAYI ÇOK SEVDİK’

Haliç İlkokulu’nda projenin gönüllü öğretmeni, rehberlik öğretmeni Selma Akar, yer alacak öğrencileri seçerken sadece teknik ve mühendislik ilgisi olanlarla sınırlı kalmamaya özen gösterdiğini anlatıyor. Akar, “Aksine farklı sosyal becerilere sahip, farklı sınıflardan öğrencileri aynı grupta olmaya teşvik ettim. Böylece sadece bilimsel değil, aynı zamanda iletişim becerilerinde de bu projeyi bir avantaj olarak gördüm” diyor.

Özellikle sosyal kaygıları olan çocuklar için bu atölyenin büyük yarar sağladığını anlatan Selma Akar, şunları söylüyor:

“Bu uygulamayı hem biz gönüllü öğretmenler çok sevdik hem de çocuklar. Kodlarla, sensörlerle, bilimle hep birlikte tanışıyoruz. Çocuklarımız bu yaşta bugünün değil, 30 yıl sonrasının bile problemlerini öngörüp, onları çözmeye çalışıyor. Özellikle de yeni nesil sadece okuyarak, dinleyerek değil, deneyimleyerek, dokunarak öğrenmeyi sevdiği için projeyi çok kıymetli buluyorum.”

BECERİLER GELİŞTİ

2023 yılında başlatılan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesine yönelik Future Bright Group tarafından yapılan etki analizi çalışmasınun bulguları şöyle: