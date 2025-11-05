Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrenciler için eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. Peki, BİLSEM başvuruları başladı mı? 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman?

2026 BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı için resmi takvim henüz MEB tarafından yayımlanmadı ancak önceki yılların takvimlerine bakıldığında BİLSEM ön değerlendirme başvurularının genellikle kasım ayı sonu ile aralık ayının ilk haftasında başladığı görülüyor.

Bu doğrultuda 2026 yılı için BİLSEM başvurularının kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftası arasında alınması bekleniyor.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM, akademik, sanatsal, müzik veya bilişsel alanlarda akranlarına göre üstün potansiyele sahip öğrencilerin özel eğitim aldığı kurumların genel adıdır.

Bu merkezlerde öğrenciler, normal okul derslerinin dışında yaratıcılık, bilimsel araştırma, sanat ve teknoloji alanlarında destekleyici eğitim alırlar.

BİLSEM eğitim kurumları, öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmelerini ve geliştirmelerini hedefler.

Türkiye genelinde her ilde en az bir Bilim ve Sanat Merkezi bulunmaktadır.