Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 11.12.2024 - 09:28

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı? BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

BİLSEM ön değerlendirme randevuları, 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.

2024-2025 BİLSEM KILAVUZU YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin sürecin detayları belli oldu.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak olup 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.