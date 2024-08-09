BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) mülakat sonuçları merakla bekleniyor. 31 Temmuz'da açıklanması beklenen bireysel değerlendirme sonuçlarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz açıklanmamasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:13
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2024 BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanmamasının ardından heyecanlı arayış sürmeye devam ediyor. Resim, müzik ve bireysel yetenek değerlendirmelerinin 26 Temmuz'da tamamlanmasının ardından gözler mülakat sonuçlarına çevrilmişti. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu, ancak sonuçlar erişime açılmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt yaptırabilecek.


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