BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde heyecanla beklenen gün geldi. 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, merakla bekleniyor.

Özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla yapılan tablet üzerindeki grup tarama testlerinin sonuçları, öğrencilerin bir sonraki aşama olan "Bireysel Değerlendirme"ye geçip geçemeyeceklerini belirleyecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları, 27 Şubat 2026 itibarıyla öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 BİLSEM sonuçları, adaylara basılı bir belge olarak gönderilmeyecek. Veliler, sonuçlara dijital kanallar üzerinden kolayca ulaşabilirler. Sonuçları öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr adresini ziyaret edin.

Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile e-Okul platformu üzerinden giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları" duyurusuna tıklayarak sorgulama ekranına ulaşın.

BİLSEM TAKVİMİ 2026

Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç şu şekilde devam edecek:

İtiraz Süreci: 02 - 06 Mart 2026 tarihleri arasında MEB e-itiraz modülü üzerinden ön değerlendirme sonuçlarına itiraz edilebilecek.

Giriş Belgeleri: Bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazananlar için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak.

Bireysel Değerlendirme Randevuları: Sınavlar 06 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kesin Sonuçlar: Bireysel değerlendirme (mülakat) sonuçları 03 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt İşlemleri: BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıtlar 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.