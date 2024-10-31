BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:38

Güncelleme: 31.10.2024 - 09:38

BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1,2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasında yapılacak. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı başvuru tariih ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgilere göre BİLSEM sınav takvimi yayınlandı. Sınav takvimi şu şekilde işleyecek:

25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi