BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman?
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları için takvim belli oldu. BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman?
BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1,2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasında yapılacak. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı başvuru tariih ne zaman? İşte ayrıntılar...
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgilere göre BİLSEM sınav takvimi yayınlandı. Sınav takvimi şu şekilde işleyecek:
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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