Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:34

Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2024 Kasım askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.


Etiketler: #askerlik #Bedelli askerlik #askerlik yeri

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