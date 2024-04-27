Biyoloji dersi bilimin ışığında devam edecek

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 04:00

MEB Ders Programı Hazırlama Komisyonu’nda yer alan ve ismini vermek istemeyen bir üye gazetemize yaptığı açıklamada, müfredata komisyon dışı isimlerden gelen talimatla 9-10-11- 12. sınıflar için hazırlanan biyoloji dersinin öğretim programına “yaratılış felsefesi” gibi biyoloji bilimiyle ilgili olmayan konuların dahil edildiğini belirtmişti. Söz konusu müdahaleyi yaptığı iddia edilen kişi olarak evrim karşıtı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Adem Tatlı ve ekibine işaret edilmişti. Müfredat komisyonunda yer alan üyeler, söz konusu değişiklikleri bilimdışı bulmuş, kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

Haberimizin ardından gelen tepkilerin sonrasında, müfredattan yaratılış felsefesiyle anlatılan ifadelerin değiştirildiği, bilim odaklı müfredatın ön plana çıkarıldığı görüldü. Tartışmalı müfredatta yer alan “Biyolojik olaylar; bir plan ve programın gereği olarak ortaya çıkar, kâinat ve içindeki canlı cansız tüm varlıklarda görülen mükemmel dengeye ve düzene işaret eder” ifadesi kaldırılarak “Biyoloji eğitiminin konu alanını oluşturan biyolojik olaylar, ekosistemdeki canlı ve cansız tüm varlıklar arasında görülen ekolojik dengeye işaret eder” ifadeleri getirildi.

‘HİKMET’ DE KALDIRILDI

Bir diğer yandan “Biyoloji dersi öğretim programında yer verilen her bir konu, öğrencilere tabiatın, canlıların ve yaşamın birbirine bağlanmış muhteşem uyumunu, yapısını, hikmetini gösterme fırsatı sunmaktadır” ifadeleri de değiştirilerek “Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen her bir konu, öğrencilere canlıların yapısını ve yaşamın uyumunu görme fırsatı sunmaktadır” ifadeleri getirildi.