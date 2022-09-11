Boğaziçi mezunlarından yönetime çağrı: 'Prof. Dr. Ünal Zenginobuz görevine dönsün'
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin direnişi bugün 616. gününe girerken üç ay görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz için bildiri yayımlandı. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı akademisyenlerinin imzasıyla yapılan açıklamada “Bu hata bir an önce düzeltilmeli” denildi.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un, hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle üç ay süreyle görevinden uzaklaştırılmasına tepküler sürüyor.
Karara bir tepki de, Boğaziçi mezunlarından geldi. Mezunlar, yayımladıkları yazılı açıklamayla Zenginobuz’a desteklerini iletti.
Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Zenginobuz’un görevinden uzaklaştırılmasını ve akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin engellenmesini kınıyoruz. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. Mikroekonomi ve kamu maliyesi alanlarında üretken bir araştırmacı olmasının yanı sıra, Prof. Dr. Zenginobuz aralarında halihazırda dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademisyen olarak iktisat bilimine katkıda bulunanların da olduğu binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Ayrıca, uluslararası akademik kuruluşlarda ve Boğaziçi Üniversitesi’nde seçilerek geldiği üst düzey görevleri özveri ile yerine getirmiştir.
Bu haksız kararı daha da vahim kılan, bu yaklaşımın Boğaziçi Üniversitesi’nde Ocak 2021’den beri devam eden ve akademik özerklik ve liyakat ilkelerini çiğneyen sürecin bir parçası olmasıdır. Boğaziçi Üniversitesi’nin başarısını ve uluslararası saygınlığını mümkün kılan, Prof. Dr. Zenginobuz’un en iyi şekilde temsil ettiği akademik liyakat, demokratik yönetim anlayışı ve kamuya hizmet bilincidir."
414. KEZ REKTÖRE SIRTLARINI DÖNDÜLER
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi önceki gün de “#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 414. kez rektörlük binasına döndüler.
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