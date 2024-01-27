Boğaziçi Üniversitesi'nde her şey sil baştan: Kayyum yönetimi hocaları isyan ettirdi

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:00

Akademik özerkliğin ihlali, usulsüz atamalar ile gündemden bir türlü düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara bir yenisi eklendi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin internetteki web sitesi ve e-posta adreslerinin uzantısı olan “boun.edu.tr” alan adının 1 Şubat’tan itibaren “bogazici.edu.tr” diye değiştirileceği öğrenildi. Akademisyenler, tüm yayınlarını ve bilimsel temaslarını “boun” uzantılı e posta adresleri ile yaptıklarını ve bu değişikliğin kendilerine ulaşmakta zorluk çıkaracağını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Say, “Bu değişikliğin nasıl bir katkısı olacak anlayamadık. Kişisel olarak binlerce kullanıcı bu değişiklik nedeniyle sıkıntı yaşayacak” dedi.

1993 yılından beri hem sitelerde hem de e posta adreslerine “boun” uzantısının kullanıldığına dikkat çeken Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu da “Tamamen yeni bir Boğaziçi yaratma hevesi. Bu yapılan üniversitenin tüm birikimini inkâr etme, yok etme ve ‘Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi’ yaratma çabasıdır” diye konuştu.