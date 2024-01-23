PEN Yazarlar Derneği’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne ödül

Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:06

Güncelleme: 23.01.2024 - 19:06

2024 PEN DUYGU ASENA ÖDÜLÜ bu yıl Boğaziçi Üniversitesi'nin laik ve özerk, akıl ve bilim yolunda, nitelikli eğitim için direnen akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlarına layık görüldü.

Pen Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına tek bir üniversite sokamayan, eğitim sistemini cemaat ve tarikatlara teslim etmekten çekinmeyen, hatta bu yolda Anayasayı yok sayan, Cumhuriyetin temel taşlarından biri olan “Eğitim Birliğini” dinamitleyen, ülkemizin gençlerini kaliteli eğitim hakkından mahrum eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanını kurak, susuz, üzerinde ot bitmeyen bir Vahabi çölüne çeviren, cehaleti yücelten, kendi imkânlarıyla nispeten iyi eğitim alabilen nitelikli gençlerin binlercesinin de her yıl ülkeyi terk etmesine neden olan zihniyet, 2021 yılı başında başlayan süreçte, tamamen keyfi rektör atamalarıyla ülkemizin köklü ve en değerli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’ni de ele geçirmeye çalışmaktadır.

O gün bugündür bu atamaya ve ileri değil, geriye dönük uygulamalara direnen, kurumlarını tepeden atamalara ve müdahalelere teslim etmemek için başkaldıran Boğaziçi Üniversitesi'nin değerli akademisyen, öğrenci, mezun ve çalışanlarının bu çabalarını saygıyla karşılıyor, PEN Türkiye Yazarlar Derneği olarak artık bir gelenek haline gelen Duygu Asena Ödülü’müzü bu yıl mücadeleden vazgeçmeyen Direnen Boğaziçi Üniversitesi'ne veriyoruz.”