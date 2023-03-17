Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuksuzluk bitmiyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci, göreve geldiğinden bu yana çeşitli gerekçelerle 100’ün üzerinde mezunun üniversite binasına girdiği kartları iptal etmişti.

“Kayyum yönetim kartlarımızı iptal etse de biz bir aradayız” diyen mezunlar, karara tepki göstermek için bugün üniversitenin üst kapısında bir araya gelecek.

Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur, “Boğaziçi Üniversitesi yönetimi hukuksuz uygulamaları sebebiyle ses çıkaran herkesin kampustan uzaklaştırılması için uğraşıyor. Bazı akademisyenlerin işten çıkarılması ve BÜMED tesisinin hukuksuz bir şekilde tahliye edilmesi gibi mezun kartı iptalleri de bu çabanın bir yansıması. Akademisyenlerin nöbeti halen devam etmekte ve mezunların yüzde 94’ü de bunu desteklemekte. Her cuma olduğu gibi gün içerisinde işi uygun olan ve hocalarımızın yanında durmak isteyen mezunlar yine okula gidecekler” ifadelerini kullandı.