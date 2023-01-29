Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tesisleri tahliye edilecek
Boğaziçi, mezunlarına destek çağrısı yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 bin 144 mezunun 2.5 milyon dolarlık bağışıyla inşa edilmiş Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tesislerinin tahliyesine karar verildi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün, 7 Ocak 2023 tarihli duyurusunda “Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor” başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirdi.
Duyurunun ardından ise BÜMED yönetimi hukuki sürece başvurmuştu. Sarıyer Kaymakamlığı’nın hukuki süreç devam etmesine karşın BÜMED Yönetim Kurulu’na gönderdiği yazıda, tesislerin 30 Ocak Pazartesi günü saat 08.30’a kadar boş olarak teslim edilmesini tebliğ etti.
Tebliğde, karara uyulmaması durumunda ise tahliyenin cebren yapılacağını bildirmesi üzerine BÜMED Yönetim Kurulu, tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunlarını bugün tesis önüne gelerek destek vermeye çağırdı.
10 BİN İTİRAZI GÖRMEDİLER
Yürütmenin durdurulması isteğiyle hukuki sürece başvuran BÜMED, mezunlarına açık bir imza kampanyası başlatmıştı. Bir haftada 10 bine yakın mezun “MEZUNLAR yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampusu’ndan Çıkarılamaz” isimli kampanyaya imza atarak derneğin faaliyetlerinin kampus içinde yapılmasını belirtti.
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