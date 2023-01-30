Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi: 'Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra tahliye edeceğiz'

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:25

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri, yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi.

"REKTÖR GÖRÜNÜMLÜ KAYYUM..."

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!”

Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2023

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının okullarıyla bağının kopmaması, üniversiteye katkısının devam etmesi amacıyla 4 bin 144 Boğaziçi Üniversitesi mezunun 2,5 milyon dolar değerindeki bağışı ile inşa edilen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tesislerinin tahliyesine karar verilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında, “Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor” başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

Dernek yönetimi, alınan kararın ardından hukuki sürece başvurmuştu.