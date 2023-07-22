Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt krizi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, önceki gün 2023-2024 akademik yılı hazırlık sınıfları ve lisans öğrencilerinin yurt kurası sonuçlarını açıkladı. Kura sonuçlarına göre depremzedeler dahil bine yakın öğrenci barınma sorunu ile karşı karşıya kalacak.

Öğrenciler duruma tepki göstermek için dün, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK) öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydan’da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “iki yurdun depreme dayanıklı olmadıkları gerekçesiyle yıkıldığı, diğer bir yurdun ise güçlendirme çalışmaları kapsamında boşaltıldığı” aktarıldı.

Rektörlüğün önlem almadığı vurgulanan açıklamada, önlem almayan rektörlüğün öğrencileri barınma kriziyle baş başa bıraktığı vurgulandı.

Öğrenciler yaşadıkları barınma krizinin çözülmesi için isteklerini aktardı: