Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt krizi
Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum yönetimi, iki yurdu “Depreme dayanıklı değil” diye yıkma kararı aldı. Depremzedeler dahil çok sayıda öğrenci açıkta kaldı. Üniversiteliler, “Barınma krizi çözülene kadar mücadele edeceğiz” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, önceki gün 2023-2024 akademik yılı hazırlık sınıfları ve lisans öğrencilerinin yurt kurası sonuçlarını açıkladı. Kura sonuçlarına göre depremzedeler dahil bine yakın öğrenci barınma sorunu ile karşı karşıya kalacak.
Öğrenciler duruma tepki göstermek için dün, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK) öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydan’da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “iki yurdun depreme dayanıklı olmadıkları gerekçesiyle yıkıldığı, diğer bir yurdun ise güçlendirme çalışmaları kapsamında boşaltıldığı” aktarıldı.
Rektörlüğün önlem almadığı vurgulanan açıklamada, önlem almayan rektörlüğün öğrencileri barınma kriziyle baş başa bıraktığı vurgulandı.
Öğrenciler yaşadıkları barınma krizinin çözülmesi için isteklerini aktardı:
- Şeffaf ve detaylı bir şekilde yapılan bütün harcamaların ve binaların depreme dayanıklılık raporlarının paylaşılması.
- Öğrencilerin yurt kurasına seçilme kıstaslarında hangi sosyo-ekonomik durumlara bakıldığının açıklanması
- Yurt ihtiyaç bursu alan ve depremzede olan öğrenciler neden açıkta bırakıldığının hesabının verilmesi. Bu öğrencileri mağdur edilmemesi.
- Kulüp odalarına el konulmasından vazgeçilmesi.
- Temsilcilik başta olmak üzere öğrencilerin karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi, sözlerinin ve çözüm önerilerinin ciddiye alınması.
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