Boğaziçi yönetimi mahkeme kararını tanımıyor

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:45

Güncelleme: 13.07.2023 - 16:18

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyeliğinin Senato kararıyla sonlandırılmasına karşı açtığı davayı kazanan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Taner Bilgiç bu kez de yönetimin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. Mahkeme kararıyla ÜYK üyeliğine iade edilen Prof. Dr. Bilgiç hakkında bu kez de üç ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırma kararına gerekçe olarak ise yaklaşık 15 ay önceki ÜYK toplantıları ile ilgili yeni açılan bir soruşturma gösterildi. Böylece öğretim üyesinin ÜYK toplantılarına katılması yeniden engellenmiş oldu.

Kampüse girişi engellendiği için geçen haftaki diploma törenlerine de katılamayan Bilgiç, öğrencileri ile görüşemiyor ve kurumsal e-posta adresini kullanamıyor.

Taner Bilgiç

NE OLMUŞTU?

Üniversitenin işleyişine dair birçok önemli kararın alınmasından sorumlu ÜYK, rektör, dekanlar ve Senato tarafından gönderilen temsilcilerden oluşuyor.

Prof. Dr. Bilgiç, ÜYK üyeliğine Senato tarafından dört yıllığına seçilmişti. Üniversitenin atanmış yönetiminin üniversite dışından idareci pozisyonlarına getirdiği üyeler sayesinde oy çokluğunu sağladığı Senato, 11 Mayıs 2022 tarihindeki toplantısında Bilgiç’in üyeliğini görev süresinin dolmasına yaklaşık iki buçuk yıl olmasına karşın sonlandırmıştı.

Üyeliğin sonlandırılmasına ilişkin yapılan başvuruyu inceleyen İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi “Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” kararını vermişti. Her ne kadar üniversite yönetimi karara itiraz etse de mahkeme bu itirazı geçerli bulmamış ve Bilgiç görevine iade edilmişti.