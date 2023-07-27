Boğaziçi 'yurt' istiyor

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenler yan yana eylem yaptı. “Deprem” gerekçesiyle yurtların boşaltılmasına tepki gösteren öğrenciler, barınma sorununa çözüm istedi. Akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyerek kayyum rektörü protesto etti.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00
Boğaziçi 'yurt' istiyor
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Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yurdun güçlendirime çalışması kapsamında boşaltılması ve yetersiz yurt kontenjanı sebebiyle birçok öğrenci barınma problemiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan yurt kriziyle ilgili öğrenciler dün eylem yaptı. Kalacak yer bulamayan öğrenciler, yerleşkedeki eylemde kayyum rektörü protesto etti. Boğaziçililer, “Plansızlığın bedelini bize ödetiyorlar. Kalacak yer bulamıyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ise barınma krizine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Önceki yıllarda 4  bin olan yurt kapasitemiz, bu yıl 2 bin 809’a düşmüştür. Öğrencilerimizin güçlendirme çalışmalarından asgari düzeyde etkilenmesi adına Güney ve Kuzey Kampüste yer alan mevcut yurtlarımızın kapasiteleri artırılmaktadır. Ayrıca KYK ile yapılan görüşmelerimiz ile ek yurt kontenjanı alınması çalışmaları da sürmekte olup, mevcut kapasite artırımı çalışmaları devam ediyor” denildi. 


Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Boğaziçi Üniversitesi

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