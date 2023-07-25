Boğaziçi’nde kayyum yönetiminden ‘vakıf’ operasyonu: İktidara yakın 98 üye atandı!
Boğaziçi Üniversitesi ‘kayyum yönetimi’, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı mütevelli heyetine dört ayda iktidara yakın 98 üye atadı.
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) 1978’te, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyum rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalarına’ da mani oldu.
İnci de bu nedenle BÜVAK’a parelel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kurdu. BUVAKIF’ın kuruluşu tescillendi ama kanunen vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyumun vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava, oy çokluğuyla reddedildi. BUVAKIF, okulun resmi oluşumlarına (örneğin burs komisyonu) dahil edildi ve öğrencilerden bağış topluyor.
Diken’de yer alan habere göre, okul yönetimi şimdi de BÜVAK’ı ele geçirmek için kolları sıvadı. Boğaziçi yönetimi tarafından dört ayda yaklaşık yüz kişiyi BÜVAK’ın mütevelli heyetine atandı. BÜVAK’a normalde yılda bir ila beş üye atanırdı, bunlarda da BÜVAK mütevelli heyetinin görüşü alınırdı. BÜVAK üyeleriyse yeni isimleri atandıktan sonra öğrendi.
Mütevelli heyetine atanan kişilerin geneli adrese teslim ilanlarla Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak işe alınan öğretim üyeleri. BÜVAKIF mütevelli heyeti üyeleri, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) üyeleri, AKP’li siyasetçiler, AKP’ye yakın bürokratlar ve okul yönetimine yakın iş insanları oluşturuyor. Okulda kadrolaşmak için kurulan hukuk fakültesi öğretim üyeleri de vakıfta önemli bir yer kaplıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Hakkımı helal etmiyorum
- Çevre illerden de hissedildi...
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- O saldırganla ilgili yeni gelişme
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- Erdoğan'ın atadığı Erdoğan'a özendi