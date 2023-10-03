Boğaziçili akademisyen Gülsoy’un etkinliğinin iptal edilmesine tepki

Yayınlanma: 03.10.2023 - 18:02

Güncelleme: 03.10.2023 - 18:03

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden emekli öğretim üyesi, yazar Murat Gülsoy’un üniversiteye girişi rektörlük tarafından geçen cuma günü yasaklandı.

Ayrıca, “Murat Gülsoy ile Bilim, Sanat & Edebiyat” etkinliği de iptal edildi.

Söz konusu yasaklamanın ve etkinlik iptalinin ardından, Boğaziçi’nde 30.Yıl Etkinliği Düzenleme Kurulu üyeleri, son dakika iptal edilen etkinlikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, etkinlik için tüm izinlerin alındığı ve gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiğine dikkat çekildi.

‘REKTÖRLÜĞÜ KINIYORUZ’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Murat Gülsoy onlarca yıla yayılan özverili çalışmalarıyla kurumumuza farklı alanlarda büyük katkılarda bulunmuş, çok yönlü bir akademisyen, örnek bir Boğaziçilidir. Aynı zamanda ülkemizin önde gelen çağdaş yazarlarından biri olan Murat Gülsoy’un üniversitemizden genç yaşında emekli olmasına neden olan yönetim, kendisine teşekkür etmek isteyen dostlarının, meslektaşlarının ve öğrencilerinin katılacağı bir etkinliğe bile tahammül edememiş, hocamızı 30 yılını verdiği kampüsünde yasaklı konumuna düşürmüştür. Bu değer bilmezliği ve fütursuzluğu kabul edilemez buluyor, utanç verici bu yasakçı müdahalelerinden dolayı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünü kınıyoruz."