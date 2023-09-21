Skandal Sayıştay raporunda... Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı akademisyenlere 85 bilgisayar zimmetlendi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:42

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki abartılı bilgisayar sayısı Sayıştay'ın 2022 Denetim Raporu'na yansıdı.

Buna göre; Sayıştay Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ayrılan ödeneklerin; üniversite yönetiminde bulunan kişilerce tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar alımında kullanıldığını tespit etti.

Raporda, “Yoğun bir şekilde masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar alındığı tespit edilmiştir” ifadeleri kaydedildi.

HER AKADEMİK PERSONELE 10 BİLGİSAYAR!

“Bazı akademisyenlerin üzerinde maksimum 40 adet sadece dizüstü ve 30-45 kadar masaüstü bilgisayar zimmetlendiği anlaşılmaktadır. Laboratuvarlarda kullanılan masaüstü bilgisayarlar düşüldüğünde dahi, kabaca bir hesapla her bir akademik personelin kullanımına ortalama 10 adet bilgisayar düştüğü görülmektedir” denilen raporda, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitenin taşınır kayıtlarındaki bilgisayar sayıları incelendiğinde 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık 7 bin 84 adet masaüstü bilgisayar, 2 bin 753 adet dizüstü bilgisayar ve 529 adet tablet ve 163 adet tümleşik bilgisayar olmak üzere toplamda 10 bin 529 adet bilgisayar bulunduğu görülmektedir.

Bu bilgisayarların 1685 adedi Bilgisayar Laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Personel sayıları incelendiğinde ise, Üniversitede toplamda 77'si yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 950 akademik, 1365 idari personel bulunmaktadır.

1365 idari personelden hizmetli ve işçi kadroları çıkarıldığında yaklaşık 985 civarında idari personel üzerinde de bilgisayar bulunmaktadır.

‘DÜZELTECEĞİZ’ DEDİLER

Kamu idaresi (üniversite) bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir. Sonuç olarak; BAP kapsamında yapılacak elektronik cihaz alımlarında kişi başı cihaz sayılarının takip edilerek kurum kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmalarının kurularak kurum içi mevcut imkânların yetersiz kaldığı durumlarda dış alım yoluna gidilmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

SOSYAL TESİS ZARAR ETTİ

Raporda, 1 Haziran 2022’de kurulan Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmesi’nin zarar ettiğine de dikkat çekildi. İçerisinde 6 birim bulunan ve 61 personel çalışan işlemenin, 15 milyon 141 bin 370 lira gelirine karşılık 19 milyon 146 bin 178 lira gideri olduğu ve dönemi 4 milyon 4 bin 808 lira zarar ile kapattığı vurgulandı.