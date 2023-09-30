Boğaziçi 1000 gündür kayyuma direniyor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı başlayan direniş bugün 1000. gününde. Melih Bulu’nun görevden alınıp yerine Prof. Dr. Naci İnci atansa da Boğaziçi bileşenleri atama değil seçim ile rektörün belirlenmesini istiyor. Direnişlerinin 999. günü olan dün yine okulda güney meydanda olan akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar, haftanın her iş günü olduğu gibi dün de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını rektörlük binasına döndü. Kampusa alınmayan akademisyenler ve mezun kartı iptal edilen mezunlar ise okul kapısına gelerek direnişe destek verdi.

Nöbetlerinin ardından açıklama yapan akademisyenler, “Bu olumsuz uygulamalarla anayasamızın 130. maddesi tarafından koruma altına alınmış akademik özerklik ilkesi sürekli olarak ihlal ediliyor. Bizler, 1000 gündür akademik ve idari yükümlülüklerimizin gerektirdiği gibi, derslerimiz, araştırmalarımız ve etkinliklerimizi sürdürüyor; bilgi üretmeye, bilgiyi öğrencilerimiz ve kamu ile paylaşmaya umut ve kararlılıkla devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

‘BU NASIL ÜNIVERSİTE?’

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını duyurdu. Gülsoy’un girişinin yasaklanmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı Öğretim Görevlisi Can Candan, “Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin ne hale getirildiğine bakın! 30 yıllık hocasının kampusa girişi engelleniyor!” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yaman Barlas ise “Bu ne inat? Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri 999 gündür neden hâlâ direniş nöbeti tutuyor? Nedeni basit: Çünkü görevleri, sorumlulukları bunu emrediyor. Ülkeye, halka borçları var. 100. yılında, Cumhuriyete borçları ve sorumlulukları var” tepkisini gösterdi.