Boğaziçi’nde skandalı ortaya çıkaran Prof. Dr. Tuna Tuğcu'ya yine uzaklaştırma

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik kıyım da öğrencilerin mağduriyeti de bitmiyor. Rektörlük tarafından 16 Haziran 2022’de görevinden uzaklaştırılan bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında üç ay daha uzaklaştırma kararı verildi. Rektörlüğün kararı dün kendisine duyurulan Tuğcu, geçen haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ile beraber görevden uzaklaştırılmıştı. Akpınar, Otay ve Semiz, 8 Temmuz günü göreve iade edilmişti. Dört öğretim üyesi görevleri gereği Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan veri güvenliği skandalını ortaya çıkarmışlardı.

YÖNETİME KINAMA

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan tüm bölümlerden dün akademisyenlerin ortak yazışma grubuna bir kınama e-postası gönderildi. Gönderilen metinde gerekçe gösterilmeden görevinden alınan akademisyenlerin uğradığı hak gaspına tepki gösterildi. Akademisyenler, görevden uzaklaştırılan ve hakkında disiplin soruşturması açılan ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden alınması kararını kınadıklarını açıkladı. 300’den fazla akademisyen imzalayarak destek verdiği açıklamada, “Üniversitede çeşitli idari görevleri yıllardır fedakârlık ve başarıyla yürütmüş hocamıza karşı açılmış olan soruşturmayla görevden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen iddia mesnetsizdir. Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

BARINAMIYORUZ İSYANI

Boğaziçili öğrenciler yurt sorunuyla karşı karşıya. Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne devredilmesinin ardından yerleşke hazırlık öğrencilerine ayrıldı. Üniversite, daha önce Kandilli Yerleşkesi’nde eğitim gören hazırlık öğrencilerinin yurt başvurularının sonuçlarını açıkladı. 2 bin 248 öğrenciye 530 kişilik kapasite ayrıldığı anlaşıldı. Öğrenciler sosyal medya üzerinden #bogazicibarinamiyor etiketiyle gündem oluşturdu. Üniversite yönetimi ise öğrencilerin şikâyetlerini dile getirmesini “planlı karalama” olarak değerlendirdi. Üniversitenin 11 Eylül’de yaptığı duyuruda 550 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdunun yalnızca erkek öğrencilere verildiği de anlaşıldı. Yurda yerleşemeyen öğrencilerin ise üniversitenin resmi internet sitesinden önce Ensar, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, Diyanet Vakfı gibi cemaat yurtlarına yönlendirildi. Konuya ilişkin öğrencilere e-posta da gönderildi. Durum tepki çekince üniversite yönetimi söz konusu sayfayı erişime kapadı.

HAZIRLIK DA BİTMEDİ

Anadolu Hisari Yerleşkesi’nin Boğaziçi Üniversitesi bünyesine katılacağı ve hazırlık öğrencilerine verileceği, beş ay öncesinden ilan edilmesine karşın sınıfların hâlâ hazırlanmaması da tepki çekti. Yerleşke içerisinde inşaat devam ettiği için 26 Eylül’de başlayacağı duyurulan hazırlık eğitimi 17 Ekim’e ertelendi. Öğrenciler bu sürede çevrimiçi eğitim alacak.