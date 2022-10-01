BTK skandalını ortaya çıkardığı için görevinden uzaklaştırılan akademisyen Tuna Tuğcu: 'Asıl zarar öğrencilere ve üniversiteye veriliyor'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Kurulu’nda yaşanan veri güvenliği sorununu ortaya çıkarmıştı. Kurulun başkanlık görevini de üstlenen Tuğcu, güvenlik zafiyeti olduğunu ve üniversite bileşenlerinin verilerinin risk altında olduğunu açıklamıştı.

Skandalı ortaya çıkaran Tuğcu hakkında soruşturma açılarak 16 Haziran’da görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma kararının bitmesine bir gün kala, yeni bir karar ile bu süre 3 ay daha uzatıldı.

Soruşturması süren Tuğcu, 27 Eylül günü hakkındaki karar gerekçe gösterilerek kendi okulunun mezunlar derneğine alınmadı. Yaşananları ve Boğaziçi’nde yapılan hukuksuzlukları Tuğcu Cumhuriyet’e anlattı.

Boğaziçi’ndeki görevinizden uzaklaştırıldınız. Bu süreci anlatır mısınız?

Üniversitede Bilgi iletişim Teknolojileri Kurulu’nun (BTK), başkanıydım. Güvenlik sorunları olabileceğine dair bana e-postayla bir ihbar geldi. Kurulda görev alan üç hocamız, Bilgi İşlem Merkezi’ne (BİM) gittik. Durumun anlatılandan çok daha büyük olduğunu gördük. Birinci hizmet alımında, bir firmaya üniversiteye ait dört veri tabanına erişim hakkı verilmiş. Bu veritabanında üniversitemizin hocalarından personeline, mezunlarına kadar herkesin kişisel verileri yer alıyor. Buraya erişebilmek için de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kullanıcıların açık onayının alınması gerektiğini söylüyor. Ancak bu onayların hiçbiri alınmadı. İkinci hizmet alımında da, benim de haberimin olmadığı bir hizmet alımına gidilmiş. Bunlardan bir tanesinde, tüm sistemlerin şifresi istenmiş. Bunlar üzerine kuruldaki arkadaşlarla akşam herkesin dersinin bittiği bir saatte toplantı yapmamız için mail gönderdim. Akşam olmadan rektörlükten gelen bir yazıyla kuruldaki herkesin görevden alındığını ve kurulun da lağvedildiğini öğrendik.

Uzaklaştırılmanız akademik yaşamınızı nasıl etkiledi?

Uzaklaştırmayla bana değil üniversiteye, öğrencilerimize zarar veriyorlar. Şu anda dersimi açamıyorum, tez öğrencilerimin tezlerini yönetemiyorum. 3 ay geçti şimdi 3 ay daha yönetemeyeceğim. Bir master öğrencisi için 6 ay inanılmaz bir gecikme. Her şeyi bloke etmiş durumdalar. Laboratuvara giremediğim için deneylerimi yapamıyorum.

‘TARTIŞILACAK YANI YOK’

Veri açığı konusu nasıl sorun yaratır?

Öncelikle bu bir suçtur ve tartışılacak bir yanı yoktur. Teknik şartnameyi yazan suçlu, ama bu soruşturulmuyor. Bu teknik şartnameyi hizmet alımı yapılana kadar bilgi işlemden kimse göremiyor. Şartnameyi göreve gelir gelmez yeni daire başkanı kimseye sormadan hazırlamış. Veriler ele geçirildiğinde, göndermediğiniz e-postayı göndermiş gibi gösterebilir. Gönderdiğinizin gitmesini engelleyebilir, size bir e-posta gelmiş gibi davranabilir. Sahte delil üretebilir. Boğaziçi Üniversitesi bu hizmet alımını yaparak bilgi ve iletişim güvenliği rehberini ihlal etmiştir.

‘ADRESE TESLİM KADROLAR VAR’

Başka öğretim üyeleri atandı, onlar Boğaziçi’ne uyum sağlayabildi mi?

Bizim bölümümüze adrese teslim kadroyla atanan bir kişi var. Bu kişi bilgisayar mühendisi bile değil, bu yönde tecrübesi de yok. Bu kişinin alınmasını reddettik ve bütün bölüm olarak dava açtık. “Bizim şu an böyle bir hocaya ihtiyacımız yok, alınması talebimiz yok dedik.” Biz daha yeni beş hoca almıştık. Yeni hocalar aldığınız zaman, onu sindirmek sistemi oturtmak zaman alır. Şimdi bu kişi yeni geldi ve ona kolaylık olsun diye 1. sınıf giriş programlama dersi verildi. Bütün hocaların bir zorunlu ders verme yükümlülüğü var. Onun da yükümlülüğü olarak bu ders verildi. Bu hoca da “Benim formasyonum buna uygun değil” demiş. Bu bir itiraftır. En basit dersi veremiyorsanız bu bölüme uygun değilsinizdir.