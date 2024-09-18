Burs miktarı 10 bin liraya çıkarıldı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:24

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:24

Antalya Büyükşehir Belediyesi,yükseköğretim öğrencilerine verdiği burs miktarını 10 bin liraya çıkardı. İlk olarak geçen yıl başlatılan ve ihtiyaç sahibi olan yükseköğretim öğrencilerine verilen burs desteğinin başvuruları 30 Eylül tarihine kadar basvuru.antalya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Antalya il sınırlarında ikamet kaydı bulunması, 2024 - 2025 eğitim döneminde üniversite sınavını kazanmış ve kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmış olması gerekiyor. Desteğe ilişkin konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi tüm üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca toplam 10 bin lira eğitim katkısında bulunacağız. Bu destekle, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmayı ve onların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.