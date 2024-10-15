Burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yüzde 753 arttı!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 15.10.2024 - 11:03

Şikayetvar verilerine göre, burs vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri 2024 yılında yüzde 753 oranında artış gösterdi. 2023'te 516 olan şikayet sayısı, 2024'te 4 bin 403'e yükseldi. Özellikle Eylül 2024 itibarıyla şikayetlerdeki artış oranı yüzde 573 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Dolandırıcıların öğrencileri kandırmak için kullandığı başlıca yöntemler şöyle:

"Sahte burs siteleri: Güvenilir görünen web siteleri üzerinden burs başvurusu yapılacağını iddia eden dolandırıcılar, öğrencilerin kişisel bilgilerini ele geçiriyor.

"IBAN dolandırıcılığı: Dolandırıcılar, öğrencilere küçük miktarda para göndererek güven sağladıktan sonra, karşılığında daha fazla para talep ediyor.

"Dijital cüzdan tuzağı: Dolandırıcılar, bursun dijital cüzdan hesabına yatırılacağını iddia ederek öğrencilerden hesap açmalarını talep ediyor.

"Kişisel bilgilerin kötüye kullanılması: Kimlik ve banka bilgileri kötüye kullanılarak mağdurlar adına hesap açma, kredi çekme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Bu durum, mağdurlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor."

'Burs vaadiyle dolandırıcılık' konusunda platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle:

"BURS VAADİYLE KİŞİSEL BİLGİLERİMİ ALDILAR"

"Bir vakıf burs başvurusu vaadiyle kimlik numaramı, doğum tarihimi ve IBAN numaram gibi kişisel bilgilerimi 14.10.2024 tarihinde aldı. Bu bilgilerim ile açılabilecek herhangi bir hesap vb gibi şeylerde sorumluluk bana ait değil. Islak imzamın olmadığı hiçbir şeyi kabul etmiyorum, etmeyeceğim."

IBAN'A 105 TL PARA GÖNDERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

“Eylül 2024'de burs başvurusu yaptım. Sonra bana SMS üzerinden geri dönüş sağladılar. Bursunuz onaylanmıştır, aşağıda verilen numaraya WhatsApp üzerinden 'isim, soy isim gönderin' diye. Bir uygulama üzerinden 18 yaşından küçük olduğum için anne ve babamın yüz onaylama, kimlik bilgileri ve adres bilgilerimiz alındı. Bana inanmaları için IBAN atmam gerektiğini, IBAN'a 105 TL para göndereceklerini ve benim de onlara 100 TL göndermem gerektiğini söylediler. Açıklamaya karşılıksız burs kaydı yazarak ilettikleri IBAN'a para atmamı söylediler. Bundan sonraki ıslak imzasız ailemin adına çekilecek kredi, başka birisinin üzerine tapu geçirme, banka ile ilgili yapılacak işlemleri kabul etmiyoruz. Herhangi bir şey yapılırsa haberim yoktur ve benimle alakası yoktur. WhatsApp uygulaması üzerinden yazdım ve aradım ama hiçbir geri dönüş alamadım. Normalde 10 Ekim tarihinde bursumun yatacağını söylemişlerdi. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bana ait değildir."

"MEVCUT ŞİKAYETLERDEN ŞÜPHELENDİM"

“4.10.2024 tarihinde burs başvurusu yaptım. Benden çeşitli bilgilerimi istediler bende bilgilerimi girdim. Sonrasında 11.10.2024 tarihinde beni arayıp dijital cüzdan uygulaması hesabı açtırdılar ve bursun buraya yatacağını söylediler. Araştırınca mevcut şikayetlerden şüphelendim. Hiçbir şeyden sorumlu değilim."

BU SİTEYE KİMLİK BİLGİLERİNİZİ VERMEYİN

“Burs başvurusu yapmıştım. 13.10.2024 tarihinde canlı destek ile iletişime geçtim. Bana, sponsorlu olduğu için dijital cüzdan hesabı açmamamı istediler; eğer adıma hesap açarsam burs için eleneceğimi söylediler. Hesabımın bireysel olmaması gerektiğini belirttiler ve bana oturum açmak için bir telefon numarası ve şifre verdiler. Uygulama üzerinden doğrulama yapmam gerektiğini, aksi takdirde bursumun iptal olacağını söylediler. Hesaba giriş yaptığımda farklı bir kişinin ismi gözüküyordu. Polis, bu vakfın güvenilir olmadığını belirtti. Bilgilerime açılan hesap, ev, arsa, şirket, bahis ve kumar için hiçbir şeyden ben sorumlu değilim. Bu siteye kimlik bilgilerinizi vermeyin."

"IBAN'A PARALARINI GERİ GÖNDERDİM"

“Burs başvurusu için E. A. adında birinden onay araması aldım. Hesabıma 105 TL gönderdiler ve onlara 100 TL geri gönderip IBAN'ın bana ait olup olmadığını teyit etmek istediler. Elimde ses kaydı da var. Ne olur ne olmaz diye almıştım. Verdikleri hesap bilgisinde IBAN'a paralarını geri gönderdim. Kimlik bilgilerim, yüzüm ve adıma yapılan hiçbir işlemi kabul etmiyorum. Islak imzamın olmadığı hiçbir işlemi kabul etmiyorum. Sorumluluk bana ait değil. 10 Ekim 2024 saat 17.00'den itibaren ıslak imzam olmadan adıma yapılacak hiçbir resmi işlemi, başvuruyu, adıma açılacak hiçbir hesabı, kredi başvurusunu, para transferlerini, kumar, alım satım, bahis işlemlerini kabul etmiyorum. Onayım yoktur."