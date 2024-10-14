Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi 3 milyon 200 bin lira dolandıran 13 şüpheli tutuklandı.

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:23

Konya Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında Konya merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Ekipler, Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi, telefonda kendilerini yurt dışından akraba ya da bir tanıdık olarak gösterip, sınırdan ülkeye giriş yaptıktan sonra trafik kazası yaptığı, aracın tamir olması gerektiği bahanesiyle dolandıran 14 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan eş zamanlı operasyonda mağdurları 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları belirlenen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 29 cep telefonu, 24 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 20 adet burma bilezik, 2 çeyrek altın, 2 yarım altın, bir miktar para ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama ve yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

 


Etiketler: #Konya Emniyet Müdürlüğü #konya

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