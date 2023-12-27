Bursa’da 31 kurum bir araya geldi: ÇEDES’e Karşı Güç Birliği kuruldu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:21

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:24

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi"ne (ÇEDES) yönelik tepkiler sürüyor. Bursa'da, eğitimi dinselleştirdiği eleştirileriyle iptal edilmesi istenen protokole karşı bir Bursa’da bir platform kuruldu. 31 kuruluşun ortak deklarasyonu ile kurulan “Bursa ÇEDES’e Karşı Güç Birliği” protokolünde, “Gerici bir kuşatma yaratarak, okullarımızı medreseye çevirecek olan ÇEDES’in uygulanmasının önüne geçmek, halkımızı bu sinsi proje hakkında bilinçlendirmek, toplumsal muhalefetin en geniş kesimlerini harekete geçirerek ona karşı olan itirazı örgütlemek ve çocuklarımızın özgür yarınlarını, aydınlık geleceklerini kazanmaktır” denildi.

Duyuru metninde şu ifadeler yer aldı:

Yaklaşık 21 yıldır ülkemizde önceki iktidarlardan daha farklı, kendi dünya görüşüne göre bir ülke yaratmak isteyen, kendi arzularına uygun bir toplum inşa etmeye çalışan bir iktidar var.

Bu amaçlarına ulaşmak için pek çok yol-yöntem deniyor, çağdaş, uygar yaşam tarzlarına müdahale etmeye çalışıyor, kadınlara 2. sınıf insan muamelesi yapıyor, tüm toplumsal yaşamı baskı altına alarak biçimlendirmeye çalışıyorlar. Ama kabul edelim ki bu konudaki en büyük hedefleri, en çok baskı ve tahakküm altına aldıkları, çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor.

Çünkü biliyoruz ki, onların istedikleri insan modeli aslında gösterilmeye çalışıldığı gibi toplumumuzda çok değil ve her kendi sistemini dayatmaya çalışan ceberut iktidarlar gibi kendi makbul vatandaşlarını üretmeye gayret ediyor, biatı temel düstur edinmiş, eleştirmeyen, sorgulamayan, düşünmeyen, dindar ve kindar bir nesil yaratmaya çalışıyorlar.

‘OKULLAR MEDRESEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK’

Bu yüzden de eğitimi, bu amaçlarına ulaşmak için en etkili ve işlevsel bir alan olarak görmektedirler. Bilimi temel alması gereken okullarımızı dinselleştiriyor; neredeyse her mahalleye bir imam hatip okulu açıyor. Öyle ki çocuklarımız, imam hatip okulları dışında gidecek okul bulamaz oldu. Diğer okulların müfredatını cihatçı bir içerikle dolduruyor, tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokollerle onları okullarımızın içine soktukları yetmezmiş gibi, yetersiz okul ve yurt sorunundan dolayı çocuklarımızı onların okul ve yurtlarına mahkûm ettiriyor ve onların kucağına doğru itiyor. Bu konuda da en son atılımları; önce İzmir ve Eskişehir’in pilot bölge seçilerek çalışmaların başlanacağı bildirilmesine rağmen, Türkiye’nin çeşitli illerinden çalışmaların başlandığına dair haberlerini aldığımız; uygulanması için kentimizde de son hazırlıkları yapılan ÇEDES isimli proje. Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet arasında yapılan bu işbirliği protokolünün çalışma esaslarına göre, iktidar daha önceden gerici tarikat-cemaatlere bırakıp yaptırdığı işleri, artık tüm ülke çapındaki bir devlet organizasyonuyla doğrudan kendisi yapacak, milyonlarca insandan oluşan, kendine biat etmiş devasa tarikatını yaratmaya çalışacak. Ayrıca öğretmenlerimizin yerini, o nitelikleri bile tartışmalı, imam, vaiz, müezzin gibi din adamları alacak, okullarımız da birer medreseye dönüştürülecek.

‘BOYUN EĞECEK NESİLLER İSTENİYOR’

Şimdi biz laik, bilimsel ve nitelikli eğitimi tüm çocuk ve gençlerimize eşit olarak verilmesini isteyen ilerici kurumlar olarak önce siyasi iktidara, MEB’e ve Diyanet’e sesleniyoruz:

Bizler ne Aladağ’da tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden kız çocuklarımızı, ne Ensar Vakfında çocuklarımıza yaşattığınız toplu tecavüz iğrençliğini, ne Antalya’da cemaat yurdunda boğazı kesilen Mehmet Sami Tuğrul’u, ne de Elazığ’da intihara sürüklediğiniz tıp öğrencisi Enes Kara’yı unuttuk. Bugün de binlerce çocuk ve gencimize aynı şeylerin yaşatıldığını; ÇEDES ismini verdiğiniz bu karanlık proje ile de evlatlarımıza reva gördüğünüz bu cehennemin başka bir aşamaya geçeceğini biliyoruz.

Ayrıca kendi siyasi ve toplumsal amaçlarınız için, rant, yağma, talan ve sömürü üzerine kurduğunuz düzenin devamı ve bekası adına da tüm bunları sorgulamayacak, eleştirmeyecek, itiraz etmeyecek, tevekkül içerisinde boyun eğecek nesillere ihtiyaç duyduğunuzu da biliyoruz.

Bu yüzden ÇEDES isimli bu gerici projeye karşı çocuklarımızın umutlarına güç verip, geleceklerine sahip çıkmak için olduğu kadar, aynı zamanda onların onurlarına ve yaşamlarına sahip çıkmak için kentimizdeki eğitim sendikalarından veli derneklerine, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine kadar 31 tane kurum birlikte 'ÇEDES’e Karşı Güç Birliği' adında bir oluşum kurduk.

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Amacımız gerici bir kuşatma yaratarak, okullarımızı medreseye çevirecek olan ÇEDES’in uygulanmasının önüne geçmek, halkımızı bu sinsi proje hakkında bilinçlendirmek, toplumsal muhalefetin en geniş kesimlerini harekete geçirerek ona karşı olan itirazı örgütlemek ve çocuklarımızın özgür yarınlarını, aydınlık geleceklerini kazanmaktır.

Cumhuriyet devrimimizin bize miras bıraktığı, aydınlanmacı, ilerici, çağdaş-uygar değerlerin etrafında, laikliği insanlığın en kıymetli birikimlerimden kabul eden, cinsiyet eşitliğini toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olarak gören ve ÇEDES’e karşı kentimizde en geniş cepheyi oluşturarak, birleşik ve onurlu bir mücadele verecek olan bizler, buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz: Bursa’da ÇEDES’e izin vermeyeceğiz…"

Güç birliğinde yer alan kurumlar:

• 29 EKİM KADINLAR DERNEĞİ

• 2017 TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI

• ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

• BİRLEŞİK KAMU-İŞ BURSA İL BAŞKANLIĞI

• BURSA ALEVİ DERNEKLERİ PLATFORMU

• BURSA BAROSU

• BURSA KESK ŞUBELER PLATFORMU

• BURSA TABİP ODASI

• BURSA YAZIN VE SANAT DERNEĞİ

• ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ

• ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

• CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURSA İL BAŞKANLIĞI

• DERSİMLİLER DERNEĞİ

• EĞİTİM-İŞ SENDİKASI

• EĞİTİM-SEN

• EMEK PARTİSİ

• HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

• HALKEVLERİ

• HÜRRİYETÇİ EĞİTİM-SEN

• NİLÜFER EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

• NİLÜFER KENT KONSEYİ

• ÖVDER

• ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİ SENDİKASI

• SOL PARTİ

• TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU

• TÖB-SEN

• TÜM EMEKLİ SEN 2021

• TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

• TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

• VELİ-DER

• YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ