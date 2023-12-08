ÇEDES şimdi Kırklareli’nde
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi ile ilgili 5 Aralık’ta yazı gönderildi.
Yazıda, okullarda “manevi danışman” olarak görevlendirilen müftülük personelinin listesi yer aldı. İmamların “pedagoji eğitimi” bulunmadığının altını çizen eğitimciler uygulamaya tepki gösterdi.
Kırklareli Eğitim Sen Şube Başkanı Okan Balcı, “Rehber öğretmenlerimiz zaten görevlerini yapıyor. Atanan imamlar hangi görevi yapacak ya da öğrencilere ne katacak bilmiyoruz” dedi. Balcı, “Yaşananlar, laik eğitimin son kırıntılarına darbe vurmaktır. Bütün okulları müftülüğün faaliyet alanına çevirerek toplumu kindar ve dindar nesle dönüştürmek istemenin adımlarıdır. Uygulamanın Kırklareli’nde de olmasını ‘siyasi mühendislik’ olarak değerlendiriyoruz. Kırklareli’nin toplumsal yapısına aykırı hareket ediliyor. Okullarımızın dinselleştirilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
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