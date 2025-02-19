Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:00

Bursluluk sınavı için başvuru süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmaya başlandı. Peki, Bursluluk sınavı 2025 ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı son başvuruları ne zaman bitiyor?

BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk Sınavı bu sene 27 Nisan'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İOKBS sınav başvurusu 10 Şubat 2025 – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.