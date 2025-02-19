Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması EKPSS puanı kaç olmalı?
Engelli öğretmen ataması 2025 başvuru takvimi ve kılavuzu son dakika açıklama ile yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi, başvuru şartları ve tercih başvurusu tarihi ilan edildi. Peki, Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması EKPSS puanı kaç olmalı?
2025 engelli öğretmen atama takvimi MEB duyurusu ile ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı 1381 engelli öğretmen ataması için başvuru kılavuzunu erişime açtı. Peki, Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması EKPSS puanı kaç olmalı?
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıklandı.
Buna göre, adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda başvuruda bulunacak.
Başvurular, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI EKPSS PUANI KAÇ OLMALI?
Adaylarda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak şartı aranacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI EKPSS PUANI KAÇ OLMALI?
Adaylarda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak şartı aranacak.
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