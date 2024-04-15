EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
EKPSS sınav giriş belgeleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından bekleniyor. Kamuda görev alacak engelli personel alımı için sınav tarihinin belli olmasının ardından, sınav giriş yerleri merak edildi. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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