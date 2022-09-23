Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2022 Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir, burs ücreti ne zaman yatacak? İOKBS sonuç sorgulama...

23 Eylül 2022 Cuma, 14:18

4 Eylül gününde 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflar için gerçekleştirilen Bursluluk sınavı sonrasında adayların "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt buldu. İşte, merak edilenler...

2022 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

4 Eylül'de düzenlenen sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyordu. Meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Sınava giren öğrenciler, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuç belgelerini ve kontenjanları görebilecekler.

Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama için tıklayınız.

BURS ÜCRETİ NE KADAR?

PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. 2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.