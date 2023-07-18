Can Candan’ın görevine üçüncü kez son verildi: Binlerce liralık kamu zararı!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:36

Güncelleme: 18.07.2023 - 16:36

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, göreve iade edilmesine ilişkin mahkeme kararı olmasına karşın Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi Can Candan’ın görevine üçüncü kez son verdi.

Sosyal medya hesabından kararı önceki gün duyuran Candan “Kayyum, 3’üncü kez kadro süremi uzatmayarak görevime son vermiş. Yine yetkiyi kötüye kullanma, iptal edilecek bir hukuksuz işlem ve binlerce TL kamu zararı daha!” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Candan kararı, “Bu, beklediğimiz ancak olmamasını umut ettiğimiz bir karardı” sözleriyle değerlendirdi.

‘KAMU ZARARI OLUŞUYOR’

Candan şu ifadeleri kaydetti:

Liyakat ile göreve gelmemiş insanlardan başka bir şey bekleyemezdik. Boğaziçi’nde 2021 yılından beri ciddi bir yönetim krizi var. Boğaziçi Direnişi 30 aydır devam ediyor, edecek de. Yönetici pozisyonunda olan kişilerin hepsinin seçimle göreve gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizler direnirken, rektörlük makanımda bulunan kişiler ellerindeki yetkiyi kötüye kullanmaya devam ediyor. Bu yaşananlar hem akademisyenleri bireysel olarak cezalandırmak hem de gözdağı vermek için yapılıyor. Açtığım iki davayı da kazandım. Bu demektir ki, idari mahkemeler Boğaziçi’nde yaşananların hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Haklarımızı savunmak için hukuki süreçlere sonuna kadar devam edeceğiz. Boğaziçi akademisyenleri, gerek bireysel gerekse de toplu olarak onlarca dava açtı. Yaşananlar her şeyden öte kamu zararı da demek. Mahkemelerin giderleri bizim vergilerimizle ödeniyor, benim ödenmeyen maaşlarım toplu ödendiğinde onlara faiz binmiş oluyor. Her şeyden öte Boğaziçi’nin kalitesine de hasar veriliyor. En çok da öğrenciler olumsuz etkileniyor.

Fotoğraflar: Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri

