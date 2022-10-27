Çatalca’da yıkılacak evlerin 'eşyaların tespiti ve sayımı' için öğretmenler görevlendirildi
İstanbul Çatalca’da Hazine üzerine yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. Yurttaşların yıkılacak evlerindeki “eşyaların tespiti ve sayımı” için 55 öğretmen görevlendirildi. Öğretmenlerin bir gün çalıştıktan sonra yapılan itiraz üzerine alandan çekildiği öğrenildi.
İstanbul Valiliği önceki gün, Çatalca Hallaçı Mahallesi’ndeki Hazine arazilerinin üzerine kaçak inşa edilen yapıların yıkımına başlandığını açıkladı.
Yaklaşık 1200 yapının yıkımı için bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yıkım sırasında gerginlik yaşandı.
Yıkımlar sırasında, 55 öğretmenin kaçak yapı ve eşya sayımı için görevlendirildiği iddia edildi. Bu işi yapması gerekenin zabıta veya teknik eleman olması gerektiğini söyleyen CHP Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Seddar Çoban, “Kaymakamlıktan aldığım bilgiye göre, olağanüstü bir durum olduğu için öğretmenlerin görevlendirildiği söylendi. Öğretmenleri ve vatandaşları karşı karşı getirmemelisiniz. Veliler o öğretmenle karşılaştığında evinin yıkımı aklına gelecek. O öğrenci öğretmenini her gördüğünde ‘evimi yıkan insan’ diye düşünecek” dedi. İlk gün öğretmenlerin sayımda görevlendirilmesinin ardından duruma itiraz edildi ve bu itirazlar sonucunda dün yapılan yıkımlarda öğretmenlerin görevlendirilmediği de kaydedildi.
Ulaşmaya çalıştığımız Çatalca Kaymakamlığı’ndan net bir yanıt verilmedi. Öğretmen iddiasını sorduğumuz yetkili, “Pazartesi günü ararsanız burada soracağınız kişiler olur” dedi.
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