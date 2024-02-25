ÇEDES hız kesmiyor: Okulda maket mezar!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.02.2024 - 03:56

Laik eğitimi tehlikeye atan ve uzmanların tüm uyarılarına karşın neredeyse tüm kademelerdeki okullarda uygulamaya konan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi giderek yaygınlaşıyor. Öğrenciler ÇEDES kapsamında camilere götürülüyor ya da din görevlileri okullara gelerek çeşitli konularda seminerler veriyor. ÇEDES kapsamında öğrencilere müfredat dışı uygulamalar da yaptırılıyor. Bunların en yaygın olanlarından biri de cami temizliği.

Cumhuriyet daha önce bu proje kapsamında Tekirdağ ve Batman’da öğrencilere cami temizletildiğini ve bazı okullarda da öğrencilere mezar temizliği yaptırılmasını gündeme getirmişti. Benzer görüntülerin adresi bu kez Rize Ardeşen’de bir ortaokul oldu. Ardeşen Seslikaya Ortaokulu öğrencilerine de ÇEDES kapsamında cami temizliği yaptırıldı. Muş Bulanık’ta da Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden camide temizlik yapmaları istendi.

TEMA ‘SABIR’ OLDU

Dikkat çeken bir başka görüntü de Kars’tan geldi. Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında “sabır” konusunu işlemek için okulda maket mezar kuruldu. Bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı görüldü.

Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı: “ÇEDES projesi değerler kulübü ocak ayı sabır temalı etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencimiz vefat eden annesine özlemini sabır temasıyla sahnelemiştir.”

ASKIDA SİMİT UYGULAMASI YAYGINLAŞIYOR



İktidar, “Okullarda bir öğün yemek ücretsiz olsun” çağrısını yanıtsız bıraktı. Okullarda “askıda simit” uygulaması yaygınlaştı. Osmaniye’de ÇEDES kapsamında birçok okulda askıda simit uygulamasının başlatıldığı görüldü. Yine Ankara’da da bir okulda kantine “askıda simit” standı kuruldu.



‘TEK DİN, TEK MEZHEP DAYATMASI’



Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın laik eğitim ilkesini yok sayarak din ve vicdan özgürlüğüne karşı uygulamalarına tepki gösterdi.

Bebek, “Bütün bu söylemlerin özünde öğrencilere tek din, tek mezhep üzerinden ideolojik değerler yüklemek vardır. Bu adım aynı zamanda başka inanç ve mezhep sahibi velileri yok sayma dayatması olarak algılanmalıdır. Dini dernek ve cemaatlerle art arda yapılan protokollerin hedefi Cumhuriyet değerlerinin yarattığı başka inançlara karşı hoşgörünün ve laikliğin ortadan kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

