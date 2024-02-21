Bursa Gürsu’da ÇEDES'e karşı protesto: 'İzin vermeyeceğiz!'
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES projesine karşı Bursa'da bir araya gelen 31 STK'nin oluşturduğu ÇEDES'e Karşı Güçbirliği, ilk basın açıklamasını Gürsu'da yaptı.
Bursa Gürsu’da eğitimciler ve veliler, “Çevreme Duyarlıyım,
Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” adı altında Milli Eğitim Bakanlığı projesi
olarak hayata geçirilen gerici eğitim uygulamasını protesto etti.
Veli dernekleri, eğitimciler, sendikalar, demokratik kitle
örgütleri ve siyasi partilerden oluşan 31 kurum “ÇEDES’E KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ’ni
(ÇEKAG) kurdu.
Bursa’da ÇEDES’in ilk olarak uygulamaya başlandığı Gürsu’da
bir araya gelen ÇEKAG üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın
açıklaması düzenledi.
ÇEKAG adına basın açıklamasını Veli-Der Bursa Şube Başkanı
Barış Dinga okudu.
“Laik, bilimsel ve nitelikli eğitimi tüm çocuk ve
gençlerimize eşit olarak verilmesini isteyen ilerici kurumlar olarak önce
siyasi iktidara, MEB’e ve Diyanet’e sesleniyoruz” denilen açıklamada, şu
ifadelere yer verildi:
“Bizler ne Aladağ’da tarikat yurdunda yanarak hayatını
kaybeden kız çocuklarımızı, ne Ensar Vakfında çocuklarımıza yaşattığınız toplu
tecavüz iğrençliğini, ne Antalya’da cemaat yurdunda boğazı kesilen Mehmet Sami
Tuğrul’u, ne de Elazığ’da intihara sürüklediğiniz tıp öğrencisi Enes Kara’yı
unuttuk. Bugün de binlerce çocuk ve gencimize aynı şeylerin yaşatıldığını;
ÇEDES ismini verdiğiniz bu karanlık proje ile de evlatlarımıza reva gördüğünüz
bu cehennemin başka bir aşamaya geçeceğini biliyoruz.”
"BURSA'DA ÇEDES'E İZİN VERMEYECEĞİZ"
“ÇEDES’e hayır” diyen ÇEKAG’ın açıklamasında gericiliğe
karşı mücadele çağrısında bulunuldu ve şu ifadelere yer verildi:
“Kurmak istediğiniz gerici kuşatmaya kentimizde Gürsu
İlçemizden başladığınızı görüyoruz. Emekçi sınıfların yoğun olarak yaşadığı bu
kadim ilçemizi karanlık projenizin başlangıç noktası olarak seçtiğiniz
anlaşılıyor. Gürsu’da pek çok okuldan seçtiğiniz öğrencileri aldırarak, ‘manevi
danışman’ dediğiniz eğitimci niteliği taşımayan birtakım insanları da yanlarına
vererek, cami gezisi kisvesi altında, çocuklarımızın pırıl pırıl, saf ve
tertemiz zihinlerine kendi amaçlarına hizmet etmelerini sağlayacak o karanlık
düşünceleri boca etmeye başlamışlar.
Bu yüzden ÇEDES isimli bu gerici projeye karşı
çocuklarımızın umutlarına güç verip, geleceklerine sahip çıkmak için olduğu
kadar, aynı zamanda onların onurlarına ve yaşamlarına sahip çıkmak için
kentimizdeki eğitim sendikalarından veli derneklerine, siyasi partilerden
demokratik kitle örgütlerine kadar 31 tane kurum birlikte “ÇEDES’e Karşı Güç
Birliği” adında bir oluşum kuran bizler de aydınlık mücadelemize Gürsu’dan
başlıyoruz.
Amacımız gerici bir kuşatma yaratarak, okullarımızı
medreseye çevirecek olan ÇEDES’in uygulanmasının önüne geçmek, halkımızı bu
sinsi proje hakkında bilinçlendirmek, toplumsal muhalefetin en geniş
kesimlerini harekete geçirerek ona karşı olan itirazı örgütlemek ve
çocuklarımızın özgür yarınlarını, aydınlık geleceklerini kazanmaktır.
Cumhuriyet devrimimizin bize miras bıraktığı, aydınlanmacı, ilerici, çağdaş-uygar değerlerin etrafında, laikliği insanlığın en kıymetli birikimlerimden kabul eden, cinsiyet eşitliğini toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olarak gören ve ÇEDES’e karşı kentimizde en geniş cepheyi oluşturarak, sokak sokak, mahalle mahalle, okul okul, birleşik ve onurlu bir mücadele verecek olan bizler, buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz: BURSA’DA ÇEDES’E İZİN VERMEYECEĞİZ…”
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