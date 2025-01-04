Yayınlanma: 04.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 04.01.2025 - 14:16

2024 EKPSS tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kamuya engelli personel alımı için tercih kılavuzunu bekleyen adayları, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin ocak ayında başlaması bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.