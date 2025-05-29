CHP’li Özçağdaş’tan mitinge öğrenci götürülmesine tepki: ‘Halk desteği kopunca kalabalık göstermek için yapıldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Beykoz Millet Bahçesi’nde İstanbul'un Fethi’nin 572. Yıl Kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlama ve açılış öncesi İstanbul Valiliği’nde seferberlik başlatıldığını ise önceki gün gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı etkinliklere çocukların götürülmesi üzerine açıklama yaptı.

‘EĞİTİM-ÖĞRETİM AKSAMIYOR MU?’

“Okulda olması gereken çocuklarımızı mitinglerinize sürükleyemezsiniz” diyen Özçağdaş, “Bu etkinlik bir kutlama yerine siyasi bir mitinge dönüştürülerek çocuklarımız buna alet edilmek isteniyor. Sözde gönüllü katılım için okullara toplamaları gereken öğrenci sayıları bildirildi. Sadece Beykoz’daki okullardan 400, 250, 150 gibi öğrenci toplamaları istendi. Gönüllü bir etkinlikte katılması gereken öğrenci sayısı nasıl belirlenmiş olabilir? Gönüllü olmayan ve katılmak istemeyen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşları mitinge götürüldüğünde okulda ne yapacaklardır? 19 Mart yargı darbesi ve proje okul atamalarından sonra üniversite ve liselerde başlayan protestoları ‘eğitim-öğretim faaliyetlerini’ etkiliyor diye eleştiren, öğrencilerimizi soruşturmalarla, disiplin cezalarıyla, orantısız müdahalelerle, gözaltılarla, tutuklamalarla sindirmeye çalışan iktidara soruyoruz; söz konusu sizin mitinginiz olunca eğitim-öğretim faaliyetleri aksamış olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASAYA AYKIRI'

Durumu, “Çocukların bizzat Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine taşınması” olarak yorumlayan Özçağdaş, “Halk desteği kopan Erdoğan’ın mitinglerini kalabalık göstermek için yapılan bu girişim, başta çocuklarımızın güvenliği için tehdittir. 12-17 yaş aralığında 10 bin çocuğu açık alanda toplamak sadece siyasi değil, insani ve hukuki bir sorumsuzluktur. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, Vali Davut Gül’ü, tüm ilçe kaymakamlarını, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ve canhıraş bu etkinliğe öğrenci bulmaya çalışan okul yöneticilerini uyarıyoruz. Size emanet edilen çocukları Anayasa’ya aykırı olarak mitinglere taşıyamazsınız” dedi.