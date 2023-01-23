CHP’li Sibel Özdemir’in açıköğretim ve kayıt dışı çocuk sorularını MEB geçiştirdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 06:17

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in, açıköğretim öğrenci sayısındaki artışa ilişkin soruları yanıtsız kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in artışlarla ilgili yanıt vermediğini söyleyen Özdemir, okula kaydı olmayan çocuk sayısının 282 bin 812 olduğuna dikkat çekerek “Bakanlık gerekli izleme, takip ve örgün eğitime kazandırma uygulamalarında başarısız. 2023’te eğitimden kopuşların artacağı öngörülüyor” dedi.

CHP’li Özdemir, 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte örgün eğitimden uzaklaşan öğrenci sayısında ciddi oranda artış yaşandığını belirterek Bakan Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Açıköğretim öğrenci sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Bir okula kaydı olmayan, kayıt dışı olan çocuk sayısında da bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir” diyen Özdemir, söz konusu sorunların nedenlerini ve detaylı verilerini sordu. Bakan Özer ise yönetmelik maddelerini anımsatmakla yetindi.

BAKANLIK GEREĞİNİ YAPMIYOR

CHP’li Özdemir, “Bir okula kaydı olmayan çocuk sayısında önemli ölçüde artışların yaşanmasının nedenleri ve bakanlığın hangi önlemleri aldığı konusundaki sorularım yanıtsız bırakıldı. Örgün eğitimden açıköğretime geçen öğrenci sayısındaki artış oranı, bakanlığın sorumluluklarının gereğini yapmadığını ortaya koyuyor” dedi. Özer’in, bütçe görüşmeleri sırasında toplam kayıtdışı çocuk sayısını 282 bin 812 olarak açıkladığını anımsatan Özdemir, şunları kaydetti:

“Bu çok ciddi ve acilen önlemlerin alınması gereken bir sorun. Siyasi iktidarın uyguladığı başarısız eğitim politikalarının bir sonucu olan bu tablo, zorunlu eğitim kapsamında olmasına karşın herhangi bir okula kaydı bulunmayan çocuklar için bakanlığın gerekli izleme, takip ve örgün eğitime kazandırma uygulamalarında başarısız olduğunu, temel sorunların ve aksamaların devam ettiğini gösteriyor. Eğitim sistemi, ekonomideki hızlı değişimler, yaşam koşullarının zorlaşması ve eğitime ayrılması gereken bütçenin artışı karşısında 2023’te eğitimden ve örgün eğitimden kopuşların artacağı öngörülüyor. Meclis araştırması komisyonunun kurulmasına acilen ihtiyaç olduğu da ortaya çıkıyor.”