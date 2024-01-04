Cumhuriyet gündeme getirmişti: 'Kudüs ve Filistin' şartından geri adım

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın atamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde önceki gün muhasebe anabilim dalına alınacak araştırma görevlisi için yayımlanan ilanda “Muhasebe veya Kudüs ve Filistin Çalışmaları anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı aramıştı.

Söz konusu tartışmalı ilanı Cumhuriyet’in gündeme getirmesinin ardından üniversite geri adım attı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan düzeltme ilanda üniversite “Kudüs ve Filistin Çalışmaları” şartını kaldırdı. Tartışmalı taleplerin iptal edildiği ilanda yalnızca “Muhasebe Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” koşulu arandığı görüldü.