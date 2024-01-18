Cumhuriyeti savunan öğretmen Emine Karakaş'ın o sözleri nefret suçu sayıldı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Antalya’da özel bir okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olan Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşma nedeniyle hedef gösterilmişti.

Karakaş 29 Ekim’de yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar” demişti.

Karakaş’ın 12 Ocak’ta Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi. Emine Karakaş’ın sözleşmesinin feshedilmesinin istendiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısında şu ifadelere yer verildi:

“İfade özgürlüğünü aşan ya da nefret suçlarını alevlendirici içeriklerini paylaşamaz.”

Bu yazı üzerine okul yönetimi tek taraflı olarak Karakaş ile olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi.