Cumhuriyeti savunan öğretmen Emine Karakaş hedef gösterilmişti: MEB görevden aldı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

Antalya'da özel bir okulda çalışan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma ile hedef gösterilmişti.

Karakaş konuşmasında, “Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasa Cumhuriyet yazdımak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandımaya çalışanlar” ifadelerini kullanmıştı. Karakaş’ın, konuşması sosyal medyada paylaşılarak hedef gösterilmişti. Tepkiler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karakaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatılmıştı. İşlemin ardından da Karakaş gözaltına alınmıştı.

Karakaş’ın 12 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi.

‘DAVA AÇTIK’

Cumhuriyet’e bilgi veren Karakaş’ın avukatı Ali Çelik, “Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş’ın iş akdi tek yönlü olarak fesh edildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık” dedi. l ANTALYA