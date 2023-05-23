Cumhuriyetin 100. yılında eğitimde nereden nereye geldik: İdealler gerçekleşmedi
Atatürk ve arkadaşları bütün eğitim kurumlarının tek çatı altında toplanmasını ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasını istiyordu. Cumhuriyetin 100. yılında eğitimde birliğin tam olarak sağlandığını söylememiz mümkün değil.
Prof. Dr. Mustafa Özcan,
Türkiye’de “paralel
bir eğitim sistemi”nin
bulunduğunu ve giderek
büyüdüğüne dikkat çekerek
“Kuran kurslarına giden çocuk
sayısı 6 yılda 12 kat arttı. Bu
kurslarda öğretmen olmak için
imam hatip mezunu olmak
yetiyor” dedi.
MEF Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Özcan, Türkiye Özel
Okullar Derneği’nin yayımladığı
“Cumhuriyet’in 100. Yılı ve
Eğiimin Geleceği” kitapçığında da
yer alan ve eğitimcilere hitaben
yaptığı “Atatürk ve dönemin
aydınları nasıl bir eğitim,
öğretmen ve gençlik istiyordu?
100. yılda idealleri gerçekleşti
mi? başlıklı konuşmasında, “100.
yılda henüz gerçekleşmeyen
idealler”i şöyle anlattı:
“Atatürk ve arkadaşları bütün
eğitim kurumlarının tek çatı
altında toplanmasını ve Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmasını
istiyordu. Bunu sağlamak için
1924’te Tevhidi Tedrisat, 1925’te
Tekke ve Zaviyelerin
Kapatılması ve 1926’ta Maarif
Teşkilatı yasaları kabul edildi.
Cumhuriyetin 100.
yılında eğitimde
birliğin tam olarak
sağlandığını
söylememiz mümkün
değil. Buna bir
örnek olarak Kuran
kurslarını verebiliriz.
DENETLEME YOK
Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın web sitesinden
yayımlanan bu tabloya göre Milli
Eğitim Bakanlığı bu işin dışında
kalmıştır. Vakıflar, dernekler
vb. kurumlar Kuran Kursu
açabilmektedir. Bu bağlamda en
önemli konu 2012’den bu yana
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kuran
kurslarını denetleme yetkisinin
olmamasıdır. Bu durum Atatürk
Dönemi yasalarıyla çelişmektedir.
Ülkede eğitim birliği
sağlanamadı. Paralel
bir eğitim sistemi
doğdu ve büyüyor.
Milli Eğitim
Bakanlığı’na
bağlı kurumlarda
okul öncesi
eğitim alması
gereken 4-6
yaş grubundaki
çocuklar giderek
artan sayıda Diyanet’in
kursan kurslarına devam
ediyor.
ÖĞRETMENLERİ KİM?
Bu kurslarda öğretici olmak
için imam hatip lisesi
mezunu olmak yetiyor.
Bu çocuklara ders
verenlerin eğitim
fakültesi mezunu
olması gerekmez
mi? Uzmanlık
isteyen bir
işte pedagojik
formasyonu
olmayan lise mezunu
kişiler öğretmenlik
yapıyor.
Böyle giderse 10 yıl sonra
kurs kurslarında 1 milyon 800 bin
öğrenci, 100 bin öğretici olacak.
Çocuklar ilkokula gelmeden bir
eğitimden geçmiş olacak.”
BU KAVGA BİTMEZ
Eğitimde eşitliğin ve sosyal
adaletin sağlanamadığını belirten
Prof. Dr. Özcan, “Köy Enstitülerini
ideolojik bir konu olarak değil,
pedagojik bir konu olarak
masaya yatırmak, incelemek ve
ders almak zorundayız. Nasıl
bir eğitim yöntemi uyguladılar
ki Türkiye’nin en gariban
çocuklarını bilgili, becerili,
Türkiye sevdalısı ve erdemli
öğretmenler olarak yetiştirdiler”
dedi.
Atatürk’ün becerili, üretken ve
etkili öğrenciler yetiştirilmesinin
istediğini hatırlatan, Prof. Dr.
Mustafa Özcan, “Öğrendiğini
uygulayabilen, üretken ve etkili
bir gençlik yetiştiremiyoruz.
Okullar sınava hazırlama
merkezine dönüştü. Kaderimiz
eğitimle yazılıyor. Bu ülkede
okullar eşit değil. Yeteri kadar iyi
okul yok. Bütün okulları başarılı
kılmadan, bu kavga bitmez” diye
konuştu.
EĞİTİM İŞ GENEL BAŞKANI ÖZBAY:
BİR ASIR ÖNCEYE GİTTİK
Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, milli eğitim sisteminde bir asır önceye gidiş görüldüğünü belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Genç Cumhuriyet,
imkânsızlıklar içinde
kurulmuş olmasına rağmen
eğitime öncelik vermesiyle
ve her çocuğun ne şartla
olursa olsun eğitim hakkı
olduğunun bilinciyle
hareket etmesiyle dünyaya
nam salmıştı. Bugün ise eğitim,
neoliberal politikaların ve siyasal
İslam’ın dayatmalarının kıskacı
altındadır. Eğitimin satın alınan bir
metaya dönüştürülmesi, 20 yılda
iktidarın eğitim alanından sosyal
devletin tüm varlığını çekmesi,
Cumhuriyetin vizyonuna taban
tabana zıt bir manzara yaratmıştır.
Ailesi yoksul öğrenci ile ailesi varlıklı
öğrenci arasındaki uçurum hiç
olmadığı kadar derinleşmiştir.
Devlet okulunda eğitim görmek
bile ciddi bir masraf haline
gelmiştir. Eğitim anayasal bir
hak olmasına ve beslenme,
barınma, ulaşım gibi hizmetler
de bu hakkın ayrılmaz parçası
olmasına rağmen, çocuklarımız
bu ihtiyaçlarını ancak ailelerinin
imkânları ölçüsünde giderebilir
hale gelmiştir. Devrim yasalarından
en önemlilerinden biri olan Eğitim
ve Öğretim Birliği de can çekişir
haldedir.”
EĞİTİMSEN GENEL BAŞKANI
PROF. DR. KURUL:
LAİK EĞİTİMDEN UZAKLAŞILDI
Eğitim Sen
Genel Başkanı Prof.
Dr. Nejla Kurul,
“Eğitimin 100 yılı:
Nereden nereye
geldik?”§ sorusunu
şöyle yanıtladı:
Kemal olmak üzere dönemin
asker ve sivil aydınlarının
katkılarıyla Cumhuriyetin
kuruluş yılları, kimi gelişmelerle
eğitimin ilerlemesi açısından
önemli bir fideliktir:
- Nüfusunun yüzde 90’ının okumaz yazmaz olduğu kuruluş yıllarında okuma yazma, temel bilimler, sosyal bilimler, sanatla karşılaşmalar ve eğitime erişim.
- Eğitimin kamusal ve parasız olma niteliğinin geliştirilmesi.
- Eğitim çağındaki öğrenci nüfusunun yarısını oluşturan kız çocuklarının gelişimi ve özgürleşmesi için eşitlikçi karma eğitim.
Cumhuriyetin ikinci
yüzyılına girerken kamusal
eğitim daraltılmıştır. Eğitim
dinselleştirilmiş ve laik
eğitimden uzaklaşılmıştır.
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